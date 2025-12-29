«Это знаки свыше»: россияне обсуждают яркие световые лучи в утреннем небе

Россияне обсуждают в соцсетях светящиеся столбы в небе, которые горожане заметили ранним утром, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Специалист кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова рассказала, какое природное явление смогли увидеть жители Кемерова.

По информации издания, россияне делились фотографиями светящихся столбов. Создавалось впечатление, будто яркий свет излучается от фонарей и окон. Он протянулся прямо к небу. Пользователи соцсетей предположили, что стали свидетелями необычного явления. Они активно делились впечатлениями. Некоторые высказали мнение о мистическом объяснении лучей.

«"Интерстеллар" напоминает. Может это знаки свыше», — озвучил догадки один из пользователей соцсетей.

Согласно данным кемеровского ЦГМС, утром 29 декабря зафиксированы такие показатели температуры: -21…-26 °C. Кроме того, наблюдался юго-восточный ветер, 3-8 м/с. Некоторые горожане высказали мнение, что лучи в небе связаны с погодными условиями.

«Мороз и ветра нет. Вот и красоту такую видим», — поделилась предположением одна из комментаторов.

Эксперт Наталья Полуэктова рассказала, что яркие лучи в небе — оптический эффект, который называют «световым столбом». Природное явление появляется, когда свет от наземных объектов отражается в плоских ледяных кристаллах, которые витают в холодном воздухе. По своей сути, это уникальная игра света на льду, рождающая в небе иллюзию огромных, парящих световых столбов.

