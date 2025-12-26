«Выпила ару бокалов»: Вера Сотникова призналась о встрече с НЛО

Российская актриса театра и кино Вера Сотникова поделилась своим опытом наблюдения неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом она поведала журналистке Алене Жигаловой в ее блоге.

65-летняя Сотникова рассказала о необычном происшествии, которое случилось с ней на Сейшельских островах во время отпуска. Когда она смотрела на ночное небо, она заметила странные мигающие объекты, которые привлекли её внимание.

«Я выпила тогда немного, поверьте, выпила джин-тоник, но это там надо, чтобы дезинфекцию проводить. Это был шок, это было совсем не похоже ни на что», — сообщила актриса.

Ранее пилот самолета сообщил о столкновении с НЛО в виде «серебряного контейнера».