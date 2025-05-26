Euractiv предупредил о пересмотре статуса украинских беженцев в ЕС

На правах анонимности европейский дипломат рассказал Euractiv, что в ЕС все чаще в закрытом формате обсуждают способы выхода из Директивы о временной защите (TPD), которая определяет правовой статус беженцев с Украины.

По информации издания, вопрос о выходе из директивы войдет в повестку заседания Совета по внутренним делам, которое анонсировано на 12–13 июня. Большинство стран-участников считает необходимым продолжать поддерживать украинских беженцев. По мнению экспертов, для этого нет законных оснований. Один из дипломатов уверен, что в случае продления директивы национальные системы предоставления убежища будут переполнены.

«Необходимо, чтобы Комиссия и Совет дали какие-то рекомендации, которые помогли бы государствам-членам справиться с этим изменением», — заявил старший советник по вопросам политики в Международном центре развития миграционной политики Мартин Вагнер.

По информации издания, в ЕС могут принять следующие новые правила. Граждане Украины, которые только приезжают в страны ЕС, не могут рассчитывать на помощь. Те из граждан, кто вернулся домой, не вправе повторно рассчитывать на предоставление соцпомощи.

По данным издания, некоторые страны-участники предлагают не вмешиваться в процесс. Эксперты предполагают, что часть бенефициаров TPD может решить не возвращаться на родину, что увеличит нагрузку на ЕС. По этой причине они настаивают на решении проблемы.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Польши призвал ущемить украинцев в их правах.