Эвакуировали 33 человека: в МЧС назвали количество погибших во время пожара в Москве

На третьем этаже разноуровневого административно-складского комплекса, расположенного в Москве на улице Пермская, загорелись оборудование и личные вещи, сообщил телеграм-канал МЧС Москвы.

По информации ведомства, пламя распространилось на площади в 30 кв. м. На место происшествия прибыло более 20 специалистов. В их распоряжении находилось семь единиц техники. Пожарные в первую очередь занялись эвакуацией людей. Было спасено 33 человека, которые находились на верхних этажах горящего здания. Специалисты также бросили все силы на устранение огня.

По данным ведомства, сначала стало известно об одном погибшем. Сообщалось также, что еще один человек пострадал. По итогу спасательных работ информация была обновлена.

«По уточненной информации, к сожалению, погибли два человека», — сообщил телеграм-канал столичного МЧС.

Причины пожара на данный момент не сообщаются. По информации телеграм-канала «112», по указанному в МЧС адресу находится производственно-складское помещение компании «Русский продукт». Пожар перекинулся на другие этажи с третьего. Основательница компании Ольга Миримская была фигурантом уголовного дела. Ее обвиняли в даче взятки следователю СК и руководству суда. В 2024 году суд признал женщину виновной. Ее приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве вспыхнул крупный пожар рядом с метро «Кунцевская».