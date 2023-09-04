Евгений Балицкий: Армия РФ успешно отразила атаку штурмовиков в районе Работино

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интернет-мессенджере рассказал о ситуации в зоне СВО на запорожском направлении, сообщает агентство ТАСС .

Евгений Балицкий отметил, что по-прежнему наиболее интенсивные бои проходят в районе Работино. В ночь с 3 на 4 сентября украинские военные предпринимали очередную попытку атаки. В сторону наших позиций отправилась штурмовая бригада из 20 бойцов. Армия РФ ликвидировала бойцов противника.

Также Евгений Балицкий рассказал о потерях ВСУ среди личного состава и техники за прошедшие сутки.

«За сутки противник потерял 140 человек из числа ВСУ, кроме трех человек, которые сдались в плен из числа разведчиков. Также уничтожены шесть танков, один пикап, четыре беспилотника», – написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интернет-мессенджере

Врио губернатора Запорожской области отметил, что интенсивность обстрелов не прекращается. Военные РФ достойно держат удар и проводят контратаки.

Запорожской направление остается для ВСУ на данный момент приоритетным. Изначально, военные утверждали, что займут позиции РФ и смогут выйти к Крыму. Украинские СМИ сообщают, что Работино давно находится под их контролем.

О ситуации в зоне СВО на территории ДНР рассказал врио главы региона Денис Пушилин, отметив, что противник пробовал занять важные высотки в районе Артемовска.