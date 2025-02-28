Еврокомиссар предупредил о падении мирового ВВП из-за пошлин США

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил журналистам, что новые импортные пошлины в США могут привести к падению мировой экономики на 7% в среднесрочной перспективе, сообщило РИА Новости.

Еврокомиссар Домбровскис уточнил, что ссылается на оценки Международного валютного фонда (МВФ). По его данным, предполагаемое падение мировой экономики сопоставимо с совокупными ВВП Франции и Германии.

Издание напомнило о некоторых заявлениях президента США Дональда Трампа. Американский лидер считает необходимым ввести пошлины на товары, ввезенные из стран ЕС. Размер пошлин может достигать 25%. Еврокомиссар Домбровскис отметил, что подобные заявления вызывают опасения. Организация считает введение пошлин неоправданным.

«Это станет проблемой для экономического роста как в Европе, так и в США. И в других странах тоже. Существует риск глобального экономического раздробления», — заявил Домбровскис.

Спикер отметил, что ЕС надеется на урегулирование данного вопроса с США. Если стороны не смогут найти компромисс, организация готова к решительным ответным мерам. ЕС будет защищать свои компании и их сотрудников. Страны не исключают введение пошлин против США.

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл также прокомментировал заявление Трампа. Он отметил, что страны работают на рынке законно и честно. Любые ограничения будут некорректными. ЕС готов себя защищать и принимать ответные меры.

Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и КНР с 4 марта.