Общественные деятели-антифашисты из Португалии, Испании, Германии, Бразилии, Франции и Италии прибыли в ЛНР с целью поддержки жителей новых регионов, сообщили РИА Новости . В группу посетителей вошел лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне.

Общественный деятель, председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов рассказал, что позиция правительства европейских стран и местного населения относительно событий, происходящих в зоне СВО, кардинально отличается. Многие иностранные граждане уважают выбор жителей новых регионов, сочувствуют им и поддерживают. Именно это хотели продемонстрировать своим визитом деятели-антифашисты.

Гости республики передают всему миру важный посыл. В современном обществе нет места нацизму и фашизму.

«И несмотря на официальную позицию европейских стран, официальную позицию правительства, большая часть людей на самом деле поддерживает жителей Донбасса. Приезд «антифашистского каравана», общественников и антифашистов из Италии, Германии, Португалии, Испании, Бразилии и других стран, для того, чтобы жители Донбасса видели, что с ними тысячи, миллионы людей, которые проживают в разных странах», — рассказал РИА Новости общественный деятель, председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов.

Прибывшие гости возложили цветы к памятнику погибшим вследствие украинской агрессии детям. Почтили память погибших ополченцев и мирных жителей, посетив мемориал «Незаживающая рана Донбасса». Комплекс открыли в ноябре 2023 года. Он возвысился на месте массового захоронения людей.

Члены делегации отметили, что не поддерживают решение своего правительства о выделении Украине средств для атак в зоне СВО.

«Стыдно, что правительство моей страны отправляет помощь украинским военным, чтобы здесь убивали людей. Это не то, чего хочет мой народ. В Италии по телевидению и в прессе очень сильная манипуляция, и немногие люди знают, что на самом деле происходит. И все это в руках НАТО и правительства США», — сказал журналистам Каккьоне.

Ранее эксперт Артемий Рожнов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какая судьба ожидала бы Крым, если бы Россия вовремя не отреагировали на беззаконие киевского режима.

Напомним, в период с 15 по 17 марта в регионах РФ проходят выборы президента. После некоторых дискуссий в новых регионах также открыли избирательные участки. Причиной для сомнений были постоянные обстрелы ВСУ, но для безопасности людей приняли все необходимые меры.