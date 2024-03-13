В марте исполняется 10 лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это событие стало одним из самых важных в истории современной России и многое предопределило. Об этом напомнил преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов.

16 марта 2014 года прошел общекрымский референдум, в результате которого за воссоединение проголосовали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% — в Севастополе.

«Величие и историческое значение этого дня состоит в том, что он стал зримым рубежом между Россией постсоветской — слабой, отступающей, и Россией, воспрявшей духом, восстановившей свои силы. Русская весна 2014 года показала всему миру, с изумлением следившему за событиями в Крыму, что Великая Россия вернулась», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А для самих жителей полуострова воссоединение сыграло по-настоящему судьбоносную роль.

«Это стало для них не только исполнением многолетней заветной мечты, но и спасением от геноцида, который намеревалась устроить укронацистская хунта, захватившая власть в Киеве. Это был первый шаг к восстановлению единства русского народа и русских земель. События, триумфально начавшиеся в Крыму, продолжаются сегодня на Донбассе и в Новороссии», — пояснил Рожнов.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Крым вошел в состав РФ после демократического процесса.