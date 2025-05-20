Европейские дипломаты заявили о крупной победе России

FT: дипломаты назвали разговор Путина и Трампа крупной победой России

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Европейские чиновники считают телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа крупной победой для России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в последнее время в кругах европейских чиновников обсуждали возможность того, что Украина окажется без поддержки президента США Дональда Трампа. По их мнению, отказ от помощи Киеву проявлялся бы в нежелании американского лидера давить на Россию.

По данным издания, дипломаты уверены, что их опасения подтвердились. В понедельник, 19 мая, президенты РФ и США в телефонном режиме обсудили конфликт на Украине. После разговора Трамп подвел итоги. Экспертам стало ясно, что он не будет оказывать давление на Россию. Очевидно, что американский лидер больше не заинтересован в том, чтобы стать посредником в заключении мирного соглашения.

«Поддержка и финансирование Украины, а также давление на Россию — теперь все это на нас», — высказал мнение один из европейских дипломатов.

По словам собеседников FT, они удивлены отказом Вашингтона вводить против РФ санкции.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Путина после общения по телефону «приятным джентльменом».

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