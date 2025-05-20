Трамп назвал Путина после общения по телефону «приятным джентльменом»

У президента США Дональда Трампа состоялся хороший разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. Такое заявление сделал сам глава Белого дома, его слова привело Рен ТВ.

После телефонного разговора с главой РФ американский лидер посетил ужин попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Там он прокомментировал тот разговор, который у него состоялся.

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин. У нас вообще-то был хороший разговор, мы достигли прогресса», — указал Трамп.

Президент США не стал приводить никаких подробностей общения со своим российским коллегой.

Ранее диалог Путина и Трампа прокомментировал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, это общение может стать поворотным моментом в международных отношениях. По словам политика, Путин смог донести до американского коллеги необходимость учитывать российские интересы. Трамп, в свою очередь, открыто заявил о преимуществах сотрудничества с Москвой. Такой подход, по мнению Миронова, свидетельствует о пересмотре Вашингтоном ошибочной санкционной политики, действующей против России с 2014 года.