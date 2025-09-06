Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем телеграм-канале поделился мнением, почему президент Украины Владимир Зеленский отказался совершить визит в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным с целью обсуждения украинского кризиса. Главная причина — лидеры ЕС заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине.

Посол высказал мнение, что лидеры ЕС, которые поддерживают главу киевского режима, нацелены на продолжение боевых действий и не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Родион Мирошник напомнил, что Зеленский лично настаивал на встрече. Однако, получив приглашение с гарантиями безопасности, отверг его. Спикер уверен, что украинский президент также не намерен завершать конфликт мирным способом.

«Почему для Зеленского это "на приемлемо" (неприемлемо. — Прим. ред.)?! Может потому что для него сам вариант мирного урегулирования неприемлем? Европейцы ему платят не за мир», — высказал мнение посол.

Посол Мирошник привел в пример ситуацию, когда президент РФ Владимир Путин прибыл на американскую территорию для встречи с президентом Дональдом Трампом. Решение президента доказывает открытость Москвы, желание Кремля вести переговоры с Вашингтоном.

«В любом случае, просил встречи — приезжай!» — отметил посол.

Ранее сообщалось, что подполковник армии США в отставке назвал причину отказа Зеленского совершить визит в Москву.