Эвтаназия или стерилизация: Мнения жителей Ставрополья о бездомных животных разделились

Местные жители Ставропольского края, проживающие в Шпаковском округе, обратились к администрации с вопросом, как власть планирует решать проблему с бездомными собаками, сообщает newstracker.ru .

Проблема с бездомными животными заключается в том, что мнения местных жителей разделились. Одни выступают за то, что необходимо усыпать животных после отлова. Таких людей немного. Большинство же выступает за то, чтобы зверей отлавливали, стерилизовали и отпускали.

Согласно установленным правилам в РФ, после стерилизации собак возвращают на то же место, откуда их изначально забрали. Пока собака не укусит кого-то из людей, никто не имеет право принимать какие-либо меры.

«Полностью разделяем ваше мнение о необходимости внесения поправок в действующие нормативные акты в области обращения с безнадзорными животными и ждем их.», - прокомментировали власти.

Конечно, в городах региона есть приюты для животных. Проблема в том, что они не могут вместить всех нуждающихся зверей, поэтому многие псы остаются на улицах населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госветслужбы Подмосковья продолжают проводить «Уроки доброты» с целью открытия для школьников такой специальности как ветеринар. Также занятия позволяют прививать любовь к животным.