Госветслужба Подмосковья проводит «Уроки доброты»

«Учащимся рассказывают, где можно обучиться специальности, а также из чего состоит ежедневная работа по лечению и спасению животных. Подобного рода образовательные мероприятия проходят во всех государственных ветеринарных станциях области. Уроки организовываем по заявкам учебных учреждений», — сообщил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.