Госветслужба Подмосковья проводит «Уроки доброты»
Фото: [Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО]
Сотрудники Госветслужбы Подмосковья продолжают проводить «Уроки доброты» и экскурсии для детей дошкольного и школьного возраста, в рамках которых их знакомят с профессией ветеринарного врача. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Учащимся рассказывают, где можно обучиться специальности, а также из чего состоит ежедневная работа по лечению и спасению животных. Подобного рода образовательные мероприятия проходят во всех государственных ветеринарных станциях области. Уроки организовываем по заявкам учебных учреждений», — сообщил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
Так, специалисты Талдомской ветстанции рассказали ученикам местной школы об ответственном отношении к животным, уходе за домашними питомцами и о правильном поведении при встрече с бездомной собакой. Отметим, что подобные встречи проходят в рамках проекта «Юный ветеринар».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.