Факт стрельбы в военного СВО в Ростовской области подтвердился: медики извлекли пять пуль

Военного СВО, на которого в воскресенье напали возле одного из кафе в городе Батайск, прооперировали. Известно, что медики извлекли пять пуль.

Ранее поступила информация, что возле кафе недалеко от парка в городе Батайске Ростовской области неизвестные начали конфликтовать с военнослужащим СВО. По словам очевидцев, причиной ссора стало именно то, что мужчина выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Словесный конфликт перешел в драку, в ходе которой неизвестный выстрелил из травматического оружия в бойца СВО. Свидетели утверждают, что прозвучало около 12 выстрелов, после чего нападающий скрылся с места происшествия. Сообщалось, что в воскресенье, 3 сентября, военный СВО не обращался за медицинской помощью. Достоверно не было известно, действительно ли пострадавший – участник СВО.

Агентство «РИА Новости» связалось с матерью потерпевшего. Женщина подтвердила, что ее сын участвует в зоне спецоперации. После того, как в мужчину стреляли, он обратился в поликлинику, где ему оказали первую медицинскую помощь. Военный вернулся домой, но утром поехал на операцию. Ему извлекли пять пуль.

Женщина отмечает, что ее сын Вячеслав не конфликтный и первый не инициировал драку. Он служил в Сирии и Африки, имеет множество боевых наград.