Фальшивый документ о льготах для участников СВО появился в Сети — власти опровергают вброс

Мошенники изготовили поддельный приказ Минсоцполитики Свердловской области, чтобы посеять панику среди семей военнослужащих и дискредитировать государственные органы. К бдительности призвали в телеграм-канале «Антитеррор Урал», сообщил tagilcity.ru.

Власти Свердловской области и ключевые ведомства немедленно приняли меры по нейтрализации этой дезинформационной кампании. Было подготовлено и распространено официальное опровержение, в котором однозначно указано, что сведения, содержащиеся в подложном документе, являются ложными и не имеют ничего общего с реальной политикой региона.

В заявлении особо акцентируется, что действующий механизм предоставления льгот и социальных выплат участникам СВО и их семьям никаких изменений не претерпел. При этом подчеркивается принципиальная позиция: любая информация о будущих корректировках в социальной сфере будет доводиться до граждан исключительно через официальные, проверенные каналы коммуникации государственных органов.

«Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Помните, что за распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность, — отмечается в обращении телеграм-канала «Антитеррор Урал».

Гражданам, столкнувшимся с попыткой мошенничества под видом помощи в получении льгот (вымогательство денег или персональных данных), необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что директор российской школы погиб в зоне СВО еще в марте, но родным сообщили только в декабре.