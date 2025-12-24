Весной 2025 года пропал без вести: директор российской школы погиб в зоне СВО

Директор школы № 20 Ижевска Александр Кудрявцев погиб в зоне СВО, сообщил udm-info.ru. Информацию редакции подтвердил один из преподавателей учебного заведения.

По информации издания, Александр Сергеевич принял добровольное решение о том, чтобы выполнять боевые задания в зоне проведения спецоперации. Педагог хотел защищать Родину. Он подписал контракт в 2023 году. Документы отдал в военкомат и приступил к службе.

По данным издания, весной 2025 года стало известно о пропаже военнослужащего. Он числился в списках пропавших без вести. Родным сообщил, что он погиб 2 марта. Бойцу на тот момент было 56 лет. Близкие, родные, коллеги и ученики скорбят. Редакция Udm-info присоединяется к соболезнованиям.

По информации издания, прощание с военнослужащим состоится в четверг, 25 декабря, в соборе Александра Невского в Ижевске. На странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте» отмечено, что Александр Сергеевич был не обычным педагогом. Он вкладывал в работу душу и сердце. Ученики, родители и педагоги ценили труд директора.

«Его вклад в развитие образовательной организации невозможно переоценить», — говорится в некрологе на странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

