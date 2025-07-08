Фанат звезды 90-х Павла Кашина предупредил его о смертельной угрозе

По информации канала, певец собирался выступить для своих фанатов в Москве. Для проведения мероприятия выбрали клуб на Проспекте мира. В репертуаре — старые композиции, которые у поклонников вызывают ностальгическое настроение. Хиты «Город» и «Гномики» в свое время были одними из самых популярных. Мероприятие прошло успешно.

По данным канала, после концерта в гримерку к певцу вошел неизвестный мужчина. Он рассказал, что на крыше соседнего здания выжидает человек, которому поручено убить Кашина. Неизвестный вел себя загадочно. Он рассказал, что некто заказал убийство певца. Снайперы готовы выполнить задание. Артист решил не рисковать и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

По информации SHOT, правоохранители не нашли мужчину, который приходил в гримерку. Они проверили обстановку. Ничего подозрительного обнаружено не было. Теперь правоохранители устанавливают личность осведомителя, чтобы проверить достоверность его информации. Предположительно, это мог быть фанат звезды 90-х.

Ранее сообщалось, что казанские фанаты удивили Басту необычным подарком.