Казанские фанаты удивили Басту необычным подарком

Казанские поклонники рэпера Басты (Василия Вакуленко) презентовали артисту бюст из национального татарского лакомства чак-чак. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Mash Iptash.

Внушительная съедобная скульптура в точности повторяет черты лица музыканта, демонстрируя мастерство кондитеров. Все благодаря чак-чаку, который хорошо держит форму и даже имитирует бронзу. Мастера, создавшие бюст, не раскрывают секретов технологии, но отмечают, что на работу ушло несколько дней. Особую сложность представляла детализация лица и фирменной прически музыканта.

Обозреватели же отметили фанатскую смекалку: рэперу раньше не дарили таких необычных и сладких презентов.

Пока шедевр не дошел до адресата. Представитель артиста подтвердил, что подарок планируют доставить в Москву, где Баста сможет по достоинству оценить кулинарное творчество своих поклонников. Вероятно, исполнитель сможет съесть сам «себя».

Ранее стало известно, сколько заработал Баста на ресторанном бизнесе в России.