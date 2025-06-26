Fars: Израиль мог атаковать Иран снарядами с обедненным ураном

Иран проводит расследование, какие снаряды применил Израиль для атак по территории государства. Одна из предварительных версий — израильская армия использовала снаряды с обедненным ураном, сообщил Fars со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, на территории Ирана обнаружили следы наличия урана. Они найдены в той зоне, куда попадали израильские снаряды. Эксперты предполагают, что противник применял ракеты с обедненным ураном. Специалисты не хотят делать преждевременные выводы, поэтому в стране проводят дополнительное расследование.

По информации издания, подобные снаряды не запрещены международной конвенцией. Они не относятся к категории ядерного или химического оружия. Однако в НАТО предупреждали, что люди, находящиеся в зоне поражения снарядов, пребывающие в зоне риска из-за радиационного воздействия. Кроме того, увеличивается риск негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана заявил о победе Тегерана над Израилем в результате конфликта.