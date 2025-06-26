Верховный лидер Ирана заявил о победе Тегерана над Израилем в результате конфликта

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что возглавляемая им страна одержала победу над Израилем. Об этом он написал в социальной сети Х.

Аятолла поздравил весь иранский народ с тем, что он одержал победу над Израилем.

«Я поздравляю с победой над израильским режимом», — указал он.

Параллельно этому о своей победе заявили и в Израиле. В частности, об этом сообщал глава израильского Генерального штаба.

Ранее эксперт Ожаровский заявил, что Иран до сих пор может создать ядерное оружие. Он может создать новые лаборатории и воссоздать свои разработки, только в новой локации. При этом новые объекты будут гораздо лучше замаскированы.