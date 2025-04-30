ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения в телерекламе Т-Банка, указано в сообщении на сайте ведомства.

В ФАС пояснили, что в одной из реклам банка сообщается о бесплатном снятии наличных с карты. По мнению сотрудников ведомства, информация в видеоролике привлекает внимание действующих и потенциальных клиентов.

«При этом текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени», — указано в сообщении ФАС.

Сотрудники предположили, что потребители не могли за такой короткий промежуток времени получить необходимую информацию. В таком случае они могут неосознанно воспользоваться услугой банка. В ФАС напомнили, что банк предлагает финансовую услугу.

По мнению экспертов ФАС, реклама может содержать признаки нарушения рекламного законодательства. Кроме того, действия Т-Банка могут вводить потребителей в заблуждение. Сотрудники ведомства будут разбираться, являются ли предположения обоснованными.

Ранее банку назначили административный штраф. Поводом для возбуждения дела стала реклама, которую разместили в приложении. Т-Банк предлагал клиентам приобрести зимние шины компании Gislaved. Покупателям обещали скидку. Однако банк не учел, что был обязан разместить пометку с указанием на рекламодателя или его официальный портал.

Ранее сообщалось, что ФАС сочла законной цену 650 руб. за стакан воды в «Кофемании».