«Приемлемо»: ФАС сочла законной цену 650 руб. за стакан воды в «Кофемании»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку сети ресторанов «Кофемания» после жалоб недовольных клиентов из-за высоких цен за стакан воды. Результаты исследования подтвердили, что стоимость стакана воды, установленная в 650 руб., является законной, пишет телеграм-канал Mash.

Ранее посетители «Кофемании» обратили внимание на стоимость обычной воды, которую охарактеризовали как «очень высокую».

Люди отметили, что бутылка итальянской воды «Филлете» объемом 375 мл стоит 710 руб., а объемом 750 мл — 990 руб. Граждане были недовольны, что бутылка воды стоит дороже, чем чашка кофе.

Раньше кафе российской сети предлагали своим клиентам воду из фильтра бесплатно, но с февраля 2025 года решили брать за стакан обычной воды по 350 руб. и 650 руб. в зависимости от объема.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мария Долгова предупредила россиян о подорожании привычных продуктов в преддверии Пасхи.