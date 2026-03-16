Фатка, долгорукавка и «пушки» из пуха: в Коломне изучают символику старинного свадебного костюма

В усадьбе шелкоткацкой фабрики в Коломне состоялась новая встреча в рамках проекта «Медленное одевание». Главным экспонатом вечера стал свадебный костюм невесты, датированный концом XIX столетия. Уникальный наряд доставили из тамбовского села Суморьево, где он бытовал в крестьянской среде, сообщил REGIONS.

Коллекционер Андрей Боровский потратил 10 лет, чтобы собрать этот редкий комплект по крупицам. Свадебный костюм вобрал в себя сложную символику. Красный цвет — символ жизни и продолжения рода — сочетался с белым, обозначавшим смерть и вечность.

Такое соседство подчеркивало переходной характер момента: девушка умирала в одном статусе и рождалась в другом. Особую роль играла рубаха-долгорукавка. Распущенные длинные рукава, когда невеста покидала отчий дом, означали покорность судьбе и беззащитность перед новым этапом жизни.

«Мне как коллекционеру он особенно дорог. Все началось с редчайшей рубахи, чудом попавшей ко мне — и она потребовала костюм, на собирание которого вещь за вещью потребовалось 10 лет. Я знаю его до каждого стежка и читаю изнанку, вспоминая — где родные швы, а где моя реставрация», — отмечает Андрей Боровский.

Фото: [ Эрнест Заведеев ]

Головной убор «сорока» венчала алая шелковая фатка, сотканная на подмосковной фабрике купцов Шувановых. После свадьбы фату могли разделить на два платка или скрутить в жгут и носить вокруг головного убора до рождения первого ребенка.

«Благодаря этому обычаю и сохранилась эта фата. Последний раз на свадьбу ее надели в 1961 году: когда мы раскрыли зашитый жгут, внутри обнаружилась полоска газеты с текстом о полете Гагарина», — говорит коллекционер.

Отдельного внимания удостоились аксессуары. Посетителям продемонстрировали ожерелья, собранные из стеклянного бисера и перламутровых вставок, а также две разновидности серег. Первые — ушные «двойчатки» из перламутра. Вторые — наушные, к которым крепились невесомые «пушки» из гусиного пуха и тончайшие шелковые ленты.

Моделью, примерившей исторический наряд, стала сотрудница музея-лаборатории Екатерина Захарова, уже не раз участвовавшая в проекте.

«Я познакомилась с этим костюмом заранее, на фотосессии, влюбилась в необычный покрой старинной рубахи и хочу сшить подобную в свой гардероб. Но удивительное тотальное погружение произошло во время „Медленного одевания“. Осознание момента, полноты жизни. Эти вещи, ткани, украшения хранят не только информацию, но и живое тепло тех, кто их создавал, носил и хранил», — отметила Екатерина.

