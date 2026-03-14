Картинная галерея в Химках обошла десятки музеев по популярности у молодежи в Подмосковье

Химкинская картинная галерея имени С.Н. Горшина доказала, что классическое искусство может быть интересно молодежи. Учреждение культуры заняло почетное третье место в Московской области по реализации программы «Пушкинская карта». В рейтинге, который учитывает активность привлечения школьников и студентов, химкинский музей уступил только признанным лидерам — музею «Новый Иерусалим» в Истре и Серпуховскому историко-художественному музею.

Секрет успеха, по словам директора галереи Марины Самбур, кроется в разнообразии форматов и кропотливой работе с подрастающим поколением. В последние годы музей превратился из тихого выставочного зала в настоящий культурный кластер для молодежи. Для держателей «Пушкинских карт» здесь регулярно проводят не просто экскурсии, а целые интерактивные программы.

Десятки творческих мастер-классов, интеллектуальные квесты, лекции по искусству и даже музыкальные вечера — все это позволяет школьникам и студентам взглянуть на живопись под новым углом. Отдельное направление — патриотические мероприятия, которые также находят живой отклик у юной аудитории.

Признание пришло к галерее не только в официальных рейтингах. Учреждение получило престижный знак «Хорошее место» в приложении «Яндекс Карты». Эта награда ежегодно присуждается организациям, которые набирают наивысший рейтинг по отзывам и оценкам пользователей. По сути, это народное признание, подтверждающее, что посетителям здесь действительно нравится.

Галерея носит имя Сергея Николаевича Горшина, коллекционера и подвижника, который на протяжении полувека собирал полотна русской реалистической живописи. Сегодня в собрании музея — работы середины XIX — середины XX века, составляющие золотой фонд отечественного искусства.

Увидеть коллекцию и оценить новые форматы работы можно в здании на Московской улице. Галерея открыта с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, по пятницам — до 17:00. При входе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Программа рассчитана на посетителей старше шести лет.

