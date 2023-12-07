Фейковый кастинг на съемки продолжения сериала «Слово пацана» объявили в Нижневартовске

В Нижневартовске проинформировали о старте съемок второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает muksun.fm . Выяснилось, что информация не является достоверной.

В местных пабликах появилась информация, что жители города могут принять участие в кастинге. Требуются актеры для «массовки», а значит, шансы есть у любого горожанина. За смену обещают заплатить 3500 рублей. Перевоплощаться предлагают в трудных подростков, бандитов, сотрудников полиции, в родителей и военных.

В объявлениях указано, что съемки начнутся 9 декабря, а закончатся 5 января. Все это время планируют снимать массовые кадры. Однако, создатели сериала официально заявили, что в настоящий момент съемки второго сезона не планируются. Они не размещали подобные объявления. Жителей просят быть осторожными и избегать ситуаций, когда можно остаться обманутыми мошенниками.

Ранее кастинги на несуществующие фильмы были объявлены в Нижнем Тагиле. Тогда искали людей, которые захотят временно превратиться в зомби. Пользователи социальных сетей разобрались, с какой целью владельцы интернет-мессенджеров и социальных сетей публикуют такие объявления.