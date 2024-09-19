Фермеры Удмуртии опровергли данные правительства о переувлажнении почвы

В Удмуртии проинформировали, что площадь пострадавших полей в результате переувлажнения почвы составила 100 гектаров. Местные фермеры опровергают данные, сообщил udm-info.ru.

Руководитель ассоциации фермеров республики Ольга Шкляева заявила, что малые формы хозяйствования и руководители СПК и ООО не были проинформированы о сборе информации со стороны правительства относительно погибших посевов.

«Убеждена, что если бы по запросу минсельхоза УР о последствиях затяжных дождей в хозяйствах на муниципальном уровне отработали на «удовлетворительно» хотя бы, эта цифра была бы более правильной…», — прокомментировала руководитель ассоциации фермеров республики Ольга Шкляева.

Фермеры убеждены, что переданная им информация на различных совещаниях не анализируется либо передается некорректно. Подобная ситуация негативно отражается на развитии экономической системы региона. В первую очередь в зоне риска те фермеры, которые получают субсидии и гранты. В сложившихся условиях невозможно страховать посевы.

В Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы. В правительстве прокомментировали решение.

«Режим чрезвычайной ситуации позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки, не только заявиться на получение страховой выплаты, но и снять с сельхозпроизводителей обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию», — сказала и. о. председателя правительства Ольга Абрамова, когда вводился режим повышенной готовности.

В правительстве учитывают тот факт, что погодные условия влияют на финансовое состояние производителей.

Ранее сообщалось, что сорок тысяч гектаров земли засеяли озимыми культурами в Подмосковье.