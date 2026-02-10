«Фестиваль Сердец», которого нет: россиян разводят на 650 руб. под видом романтичного полета

В соцсетях и мессенджерах в Кемерове активно распространяется предложение о полетах на воздушном шаре в форме сердца по низкой цене. В телеграм-канале воздухоплавательного клуба «ВНЕБО» предупредили, что не имеют никакого отношения к подобным объявлениям, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Представители клуба высказали мнение, что объявления распространяют мошенники. Предположительная цель подобных действий — привлечь внимание аудитории, получить большое количество подписчиков для раскрутки канала.

Представители клубы высказали мнение, что жителям необходимо массово отправлять жалобы на канал, чтобы его заблокировали.

«Странно, почему их не блокируют…» — комментирует ситуацию администратор телеграм-канала «ВНЕБО»

По информации издания, жителей вводят в заблуждение о проведении в Кемерове уникального «Фестиваля Сердец». Стоимость полета якобы составит 650 руб. с каждого человека. Цена не соответствует рыночным предложениям. На самом деле такое мероприятие в городе на февраль не запланировано. Предположительно, цель злоумышленников — завлечь пользователей по фишинговой ссылке и искусственно увеличить количество подписчиков в своем сообществе.

Ранее сообщалось, что эксперт Раева назвала ключевые тренды в украшениях ко Дню влюбленных.