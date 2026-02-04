Серьги-пусеты или кольцо: как не ошибиться с ювелирным подарком на 14 февраля

Выбор украшения в подарок на День святого Валентина требует внимания к деталям и предпочтениям получателя. Ключевые рекомендации и актуальные тренды для этого праздника « Газете.Ru » озвучила Анастасия Раева, специалист по работе с партнерами маркетплейса подарков Flowwow.

По мнению эксперта, отправной точкой должен стать индивидуальный стиль человека. Она советует ориентироваться на тип аксессуаров, которые он или она носит регулярно, чтобы правильно определить предпочтительный цвет металла и дизайн. Особое внимание следует уделять качеству исполнения: аккуратной обработке, гладкой поверхности без дефектов и надежности застежек. Если получатель ценит драгоценные металлы, Раева рекомендует рассмотреть изделия из золота или серебра с небольшими вставками, а не бижутерию.

Так как праздник имеет романтическую окраску, в подарке уместен соответствующий посыл. Однако для тех, кто стремится к сдержанности, эксперт предлагает нейтральные варианты, которые не несут излишней смысловой нагрузки и оставляют пространство для личной интерпретации.

К числу универсальных решений Раева относит серьги-пусеты, изящные подвески, тонкие браслеты и цепочки. Выбор кольца, по ее словам, требует большей осторожности из-за необходимости точного размера. В случае сомнений стоит обратить внимание на модели с регулируемой посадкой или альтернативные варианты, например, броши.

Среди актуальных трендов этого сезона эксперт выделяет украшения из эпоксидной смолы с сухоцветами, которые ценятся за легкость, повседневность и романтичный вид, а также изделия с жемчугом — символом утонченности. Классический белый жемчуг остается вне времени, а цветные бусины способны добавить образу индивидуальности.

Раева отметила, что стабильной популярностью пользуются украшения ручной работы с персональным смыслом. К ним относятся аксессуары с гравировкой, инициалами или зашифрованными посланиями, которые создают эффект личного диалога. Традиционные символы любви, такие как сердца, замки или знак бесконечности, остаются востребованными, но теперь чаще выполняются в сдержанном, лаконичном дизайне.

Для создания целостного и трогательного впечатления эксперт советует дополнить подарок продуманной упаковкой и открыткой с теплыми словами. В зимний сезон особенно актуальны тактильно приятные материалы: например, бархатные шкатулки пастельных тонов, украшенные природными элементами, или перламутровая бумага в сочетании с легкой органзой.

