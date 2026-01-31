Три дня отдыха и четыре дня труда: какой сюрприз приготовил календарь на стыке зимы и весны 2026 года

Рабочий график на последнюю неделю февраля 2026 года будет нестандартным для жителей России, сообщил ТАСС.

Согласно официальному производственному календарю, в феврале россиянам предстоит работать с 24 по 27 число. Соответствующее расписание было сформировано на основании правительственного постановления, которое ранее подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

В частности, в честь Дня защитника Отечества страна будет отдыхать три дня подряд: с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно. Таким образом, общее количество дней для труда и отдыха в этом месяце распределяется следующим образом: 19 суток отведено под работу, а девять — под выходные.

Следующий продолжительный перерыв в трудовом ритме ожидает россиян уже в начале весны и будет связан с Международным женским днем. Так как 8 марта в 2026 году выпадает на воскресенье, праздничный уик-энд продлится с 7 по 9 марта. Сразу после него, согласно утвержденному календарю, последует короткая, четырехдневная рабочая неделя с 10 по 13 марта.

Ранее сообщалось, что молодым семьям предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее 14 дней.