Фигурант дела о пьяной езде погиб в ДТП: как вахтовый автобус спровоцировал аварию на регулируемом перекрестке

В Ленинске-Кузнецком сотрудники правоохранительных органов установили, что 28-летний погибший в следствие ДТП водитель не имел права управления транспортными средствами. Предположительно отмечено, что авария произошла по вине 43-летнего водителя вахтового автобуса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По данным правоохранителей, погибший водитель являлся фигурантом уголовного дела о повторном нетрезвом вождении. 28-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В автомобиле больше никого не было. ДТП, предположительно, произошло по вине водителя вахтового автобуса. Примерно в 21:00 на проспекте Ленина водитель совершал левый поворот на регулируемом перекрестке при разрешающем сигнале светофора. Столкновение произошло, потому что он не уступил дорогу автомобилю «Киа К5».

Правоохранители установили, что легковая машина ехала на разрешающий сигнал светофора. Жертв удалось избежать лишь потому, что в автобусе в момент аварии не было пассажиров. Следствие сейчас разбирается во всех деталях случившегося.

«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — указано в сообщении ведомства.

По информации издания, очевидцы снимали последствия ДТП на видео. По их словам, от автомобиля практически ничего не осталось. Люди эмоционально комментировали, используя нецензурную лексику. В снегу стоял автобус.

