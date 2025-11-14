Бизнесмен из Челябинска получил условный срок за смертельное ДТП, прокуратура обжалует приговор

Курчатовский районный суд Челябинска вынес условный приговор по делу о резонансном ДТП со смертельным исходом, произошедшем 9 мая. Подсудимым оказался 28-летний Никита Махонин, известный тем, что его семья в настоящее время оспаривает изъятие бизнеса государством.

Махонин был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), по которой ему грозило до пяти лет колонии. Однако суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишил его права управлять автомобилем.

Значительное смягчение приговора суд мотивировал несколькими обстоятельствами. Подсудимый полностью компенсировал моральный вред родным погибшей, выплатив по 1,5 млн руб. ее матери, отцу и сестре, которые не настаивали на строгом наказании.

Также были учтены многочисленные дипломы и грамоты Махонина, его благотворительная деятельность, в том числе помощь участникам СВО и социальным учреждениям, а также проблемы со здоровьем его дедушки.

Позицию суда не разделила прокуратура, заявившая о намерении обжаловать вынесенный приговор, который представители надзорного ведомства считают излишне мягким. Эта позиция может быть подкреплена данными из материалов дела: на момент аварии у Махонина отсутствовал полис ОСАГО, а его водительская история насчитывала 18 привлечений за нарушение ПДД, включая 15 случаев превышения скорости.

Ранее сообщалось, что иномарка врезалась в трамвайную остановку в Челябинске и перекрыла движение.