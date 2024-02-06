Фигурант дела о «русских хакерах» Царегородцев отрицает факт взяточничества

Бывший майор ФСБ Григорий Царегородцев, который является фигурантом дела о «русских хакерах», просит разрешить ему находиться до оглашения приговора дома, а не в СИЗО, сообщает properm.ru . Факт взяточничества он отрицает, но вину признает.

«Уголовное дело в отношении «русских хакеров» было возбуждено в январе 2022 года, в феврале федеральные СМИ сообщали, что Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, предпринимателя Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артема Зайцева, а также двоих неработающих из Перми — Гилева и Ярослава Соловьева. Они обвиняются в том, что незаконным путем забирали деньги со счетов в иностранных банках. Всем им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц)», — напоминает properm.ru.

Очередное заседание по делу прошло во вторник, 6 февраля. Корреспондент Properm.ru присутствовал на заседании до того момента, пока СМИ разрешали находиться в зале суда. Журналисты должны выходить, когда дело касается государственной тайны. Снимать Царегородцева можно только со спины из-за того, что ранее он работал майором ФСБ.

Сторона защиты считает, что Григорий Царегородцев может находиться дома, а не в СИЗО, потому что не угрожает опасности и не может связаться с другими фигурантами дела. Его обвиняют во взяточничестве. Следствие считает, что бывший майор получил 160 миллионов рублей от двух бизнесменов. Сам подсудимый частично согласен с обвинениями, но речь идет о мошенничестве. Он не собирался выполнять требования предпринимателей. Деньги брал с целью проучить их.

«Люди у себя в голове что-то придумали и считали это так, но это не входило в мои полномочия и я не намеревался этого делать. По ним до сих пор приговора нет, статья, по которой они обвиняются, в компетенции МВД, а не ФСБ», — объяснил бывший майор ФСБ Григорий Царегородцев.

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