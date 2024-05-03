Филиал Большого театра откроют в Кузбассе

Генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев поддержал инициативу губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева открыть в регионе филиал театра, сообщает sibdepo.ru . Недавно он проверил ход строительства.

Валерий Гергиев в рамках рабочего визита в Кемерово проверил, как проходит подготовка к открытию филиала Большого театра. Генеральный директор и известный дирижер также провел концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров.

Губернатор Цивилев рассказал, как Валерий Гергиев отреагировал на предложение об открытии филиала. Дирижер сразу обратился к своим коллегам, поздравив их с тем, что теперь у них появится предлог как можно чаще посещать прекрасный город Кемерово.

«Также Валерий Абисалович предложил во время следующего Пасхального фестиваля провести акустические испытания театра оперы и балета», — рассказал губернатор Кемеровской области Цивилев.

Губернатор также поделился планами, согласно которым в 2026 году в городе уже на новой сцене театра пройдет 25-й Пасхальный фестиваль. Строительство филиала театра проходит в рамках реализации президентской программы.

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