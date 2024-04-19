Newsler.ru: кировские артисты обеднеют из-за бесплатной раздачи билетов министрам

На концерты они приходят с членами своих семей. Редакция Newsler.ru опубликовала фото, на которых отмечены VIP-гости одного из концертов. Если посчитать, сколько сотрудники театра недополучают прибыли из-за раздачи бесплатных мест чиновникам, то выходит примерно 25% от общей суммы.

У редакции в распоряжении есть документ, в котором инициатором такого распоряжения выступает региональное Министерство культуры. Возникает вопрос, почему борцы с коррупцией и собственники дорогой недвижимости не могут купить билет в кассе.

«Бесплатные зрители», не причисляемые ни к статусу многодетных семей, ни живущих за чертой бедности, ни к семьям воинов или погибших солдат СВО, наверняка знают, что причиняют финансовый ущерб организациям, принимающим артистов», — считает корреспондент Newsler.ru.

Недавно в Кирове в Филармонии выступал известный пианист-виртуоз Денис Мацуев. В партере четыре места были отданы почетным гостям, в амфитеатре — девять. Филармония потеряла 130 тысяч рублей.

В Филармонии теперь нельзя услышать звуки арфы. Музыкальный инструмент вышел из строя. Для его приобретения необходимо потратить минимум 800 тысяч рублей. Цены достигают отметки в пять миллионов рублей. Очевидно, что учреждению не хватает финансирования. Подобный случай неединственный.

«Оркестр русских народных инструментов, выступавший на выставке «Россия», в День Кировской области играл на улице в декабрьский мороз в концертных костюмах. И замерзшими губами музыканты якобы тихо ругались в адрес и директора Филармонии, и Светланы Шумайловой (прим. — заместитель председателя правительства Кировской области), красовавшейся напротив в шубе из коричневой норки», — делится собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что пианистка из подмосковной Каширы достойно выступила на концерте «Ступени к мастерству».