Филиал Oracle в РФ подал иски на участников своего банкротства

Подразделение компании-разработчика программного обеспечения Oracle, которое функционировало на территории России, обратилось в Арбитражный суд Москвы с исками против участников процесса собственного банкротства, сообщил ТАСС со ссылкой на электронную картотеку арбитражных дел. Общая сумма исков составила 172,9 млн руб.

Согласно документу, иск подали в конце 2024 года. Причины не опубликованы. Источники ТАСС располагают информацией, что некоторые компании — российские кредиторы Oracle. В частности, «ФОРС — центр разработки» и «Крок».

В документе указано, что ответчиками по иску выступит российская IT-компания «Крок», которая изначально инициировала банкротство. Сумма иска составила 7,1 млн руб. В число ответчиков также вошли «ФОРС — центр разработки» (165 млн руб.) и «ФОРС — дистрибуции» (794 тыс. руб.). Обе компании входят в группу одной компании, которая специализируется на сфере ИКТ.

Филиал Oracle в РФ прекратил свою деятельность в марте 2022 года. В 2023 году компания была признана банкротом. В документе указано, что у российского представительства насчитывается 10 кредиторов, в числе которых ФНС.

Oracle была основана в 1977 году. Компания специализируется на разработке программного обеспечения. Кроме того, филиал выступает поставщиком серверного оборудования.

Ранее сообщалось, что биткоины осужденного экс-следователя СК Тамбиева начали передавать государству.