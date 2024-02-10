Филиппо: сторонники НАТО готовы к тотальной войне после интервью Путина

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в социальной сети высказал мнение, какую реакцию вызвало интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону у сторонников НАТО, пишут РИА Новости .

Политик считает, что мир, построенный сторонниками НАТО, полностью рушится. Они готовы сохранить его, поэтому не исключают масштабные военные действия.

«Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!» — лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Интервью президента Путина вызвало резонанс у зарубежных СМИ. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал на странице в интернет-мессенджере, что американский журналист не побоялся и опубликовал интервью, как и планировал.

Президент начал с длительного исторического экскурса, пояснив, как образовалось Российское государство и на каком этапе от него отделились украинские территории. Спикер также ответил на разные вопросы (всего их было 60): об СВО, о поставках газа, об отношениях с НАТО и президентом США Джо Байденом, о сильной экономике РФ и о перспективах БРИКС.

Политолог Сергей Разгуляев уверен, что после интервью Владимира Путина России стоит готовиться к провокациям со стороны Украины.