«Не струсил и не сдулся»: Медведев оценил профессионализм Такера Карлсона

Дмитрий Медведев отметил, что американский журналист опубликовал интервью с Путиным, как и планировал это сделать.

«Такер Карлсон не струсил и не сдулся», — написал Дмитрий Медведев.

О самом интервью Дмитрий Медведев написал кратко. Он отметил, что президент РФ детально рассказал, почему нельзя утверждать, что Украина существовала ранее как независимое государство. Лидер основывался на исторических фактах. Президент также рассказал, что может стать с Украиной, если лидеры страны будут по-прежнему действовать не в интересах ее граждан.

«Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет», — отметил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев назвал два важных события прошедших суток — это интервью российского лидера и назначение нового главнокомандующего ВСУ. Эмоциями от второго инфоповода спикер также поделился в посте.

Интервью с Путиным было опубликовано Карлсоном в ночь на 9 февраля. Российский лидер ответил на 60 вопросов американского обозревателя, в частности, о готовности РФ вступить в НАТО, о возможности найти мирный способ урегулирования конфликта с Украиной при условии признания новых регионов РФ, о разговоре с Зеленским о нацизме, о втягивании РФ в масштабную войну, об отказе Украины от мирных переговоров в 2022 году, о поставках российского газа в Европу.