Фильм о благотворительной раздаче еды сняли в Самаре

По данным издания, съемкой фильма занимались студенты областного училища культуры и искусств. Зрители смогут оценить их работу в среду, 19 марта. Премьеру покажут в кинотеатре «Художественный». Вход на показ свободный. Работу молодых людей контролировал режиссер Амир Зулькарнаев.

По данным издания, фильм «Пища жизни» — это история о том, как важно помогать людям. Иногда тарелка теплого супа может стать спасением человеческой жизни. Оказаться в сложной жизненной ситуации может каждый. Важно, как будет реагировать на падение человека общество. Даже один человек может самостоятельно оказать реальную. Когда люди объединяются в волонтерские группы, их возможности увеличиваются.

Ранее сообщалось, что киностудия «Мосфильм» сняла с баланса почти половину своих фильмов.