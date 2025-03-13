Киностудия «Мосфильм» сняла с баланса почти половину своих фильмов

Проведенный на «Мосфильме» аудит выяснил, что с баланса этой студии снята почти половина принадлежащих ей фильмов. Об этом сообщил РБК.

Счетная палата провела аудит киностудии в рамках выплат в бюджет государственных предприятий за 2023 и 2024 годы. Коллекция «Мосфильма» насчитывает 2,8 тыс. различных кинолент. Выяснилось, что порядка 1,5 тыс. из них выведены за баланс организации. Все они теперь имеют пометку «за балансом без денежной оценки». Только в 2023 году с баланса были сняты 81 фильм, чья оценочная стоимость на тот момент составляла 754 млн руб.

«Мосфильм» оправдывает свои действия тем, что с баланса были списаны те активы, чью оценочную стоимость было сложно определить. При этом студия продолжает получать доходы от использования этих фильмов и даже судится с теми, кто неправомерно их использует.

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