Автор издания « Financial Times » в материале о ситуации в зоне СВО рассказывает, что Украина просит западного оружия, чтобы завладеть большей частью территорий. В США стремление поддерживают, но у американских компаний нет технической возможности реализовывать план.

Баллистические ракеты в том объеме, как требуется Киеву для прорыва, у США нет. Предприятия не имеют технической возможности производить столько оружия.

«Но американские чиновники заявляют, что США не производят достаточное количество тактических баллистических ракет для поставки числа (ракет - ред.), которое поможет внести существенные изменения на поле боя», - пишет автор материала Financial Times

Согласно заявлениям американских должностных лиц в следующем году в США не смогут не то, что преумножить поставки оружия на Украину, но даже сохранить нынешний объем.

В США периодически заявляют о поставках оружия, которое может негативно отразиться на ситуации в зоне СВО. Так, в США приняли решение о передаче кассетных боеприпасов. Даже не все союзники Вашингтона одобрили такое решение. Украина в письменном виде обязалась не использовать вооружение против мирного населения. В итоге города ДНР, мирные районы, ВСУ ежедневно обстреливают кассетами.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что в США обсуждают передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Пока решение не принято.