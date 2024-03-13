Financial Times: ВСУ мобилизуют 500 тыс человек и проведут ротацию в зоне СВО

Издание отмечает, что новый закон о мобилизации позволит Украине призвать около 500 тысяч человек. Планируется, что 330 тысяч военных будет возвращено из зоны СВО по причине усталости и слабой боеготовности. На их место придут новые мобилизованные, полные сил.

Остальные люди, которых мобилизуют, будут находиться в запасе. Часть из них направят выполнять различные задания, которые необходимы для развития армии, но не привязаны к СВО и конкретному направлению. Периодически военных будут направлять в зону специальной операции, когда поступит информация о потерях в рядах ВСУ.

«Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя», — приводит газета заявление минобороны Украины.

При подготовке материала британская газета Financial Times пользовалась информацией, предоставленной Минобороны Украины.

Ранее политолог из Химок Данила Гуреев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что будет происходить в зоне СВО в марте с учетом анализа не только политической ситуации, но и экономического аспекта. Эксперт сравнил СВО с франко-прусской войной и провел параллель с Первой мировой.