Финансист рассказал о новой тенденции среди россиян

По мнению эксперта, основная причина — резкое повышение ключевой ставки ЦБ, которое было зафиксировано на протяжении последнего года. Этот процесс запустил рост ставок по кредитам. Игорь Кох отметил, что большая часть товарооборота обеспечивается преимущественно в кредит.

По мнению финансиста, еще одна причина — активное развитие онлайн-торговли. В региональном разрезе такой вид торговли не всегда учитывается в статистике розничного оборота. Эксперт считает, что в целом потребительское поведение россиян в последнее время изменилось.

«Люди стали экономить и не покупают что-то не очень им нужное. В условиях высоких ставок люди стали больше сберегать, чем тратить», — заключил Игорь Кох.

Руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь разделяет мнению эксперта. Он отметил, что замедление роста розничной торговли — признак более обдуманного поведения россиян во время покупок. Граждане стараются экономить. Причины низкого потребительского поведения — безработица, инфляция и невысокий доход населения.

Ранее корреспондент Udm-info обратила внимание, что состав хлеба по социальной цене отличается от хлебной продукции по более высоким ценам.