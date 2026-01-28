Финансовый аналитик уверен, что доллар к рублю должен обновить минимумы: когда ждать изменений?

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский высказал мнение, что к февралю-марту американский доллар может стоить 72–74 руб., сообщило интернет-издание «Абзац».

«Доллар к рублю должен обновить минимумы. Мы еще должны увидеть официальный курс ниже 74 руб. за доллар. Может быть, 72 будет. Не исключаю, что может быть чуть ниже 70», — уточнил Голубовский.

Эксперт предположил, что его прогноз осуществится ориентировочно в феврале или в марте. После данного этапа начнется следующий: предварительно, в период с августа по сентябрь начнется ослабление рубля в диапазоне 95–100. Однако ниже данного значения показатель снижаться не будет.

«Это будет предел, хуже не будет», — отметил эксперт.

По мнению специалиста, запуск нового сырьевого суперцикла создает фундаментальные предпосылки для устойчивости российской валюты — в подобные эпохи рубль демонстрирует структурную силу. При этом в долгосрочном горизонте ожидается коррекция индекса доллара к уровням, наблюдавшимся в начале 2000-х годов.

Аналитики Bloomberg констатируют: доллар США находится в конце рейтинга валют G10, демонстрируя снижение ликвидности и повышение нестабильности, что подтверждает прогнозы трейдеров о его ослаблении.

Ранее сообщалось о сомнениях финансовых аналитиков, что 13 февраля на первом в 2026 году заседании совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике примут решение о снижении ключевой ставки.