ЦБ на страже: аналитики прогнозируют сохранение жесткой денежно‑кредитной политики в 2026 году

Первое в 2026 году заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике анонсировано на 13 февраля. Эксперты поделились мнением, какое решение может быть принято в этот день, сообщил rosbalt.ru.

Аналитики Альфа-Банка высказали мнение, что ЦБ придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. Это значит, что на заседаниях, который пройдут в феврале и марте, решение о снижении ключевой ставки принято не будет.

По мнению аналитиков, причин такой тенденции несколько. Основная — с начала 2026 года инфляция выросла выше ожиданий. Особенно это заметно при покупке продуктов питания, которые снова подорожали.

«Недельная инфляция снова оказалась заметно выше рыночных и наших ожиданий. Это точно опять испортит настроения рынка и регулятора. Пауза в снижении на заседании Банка России 13 февраля, которую мы и закладывали в базовый сценарий, кажется все более вероятной», — говорится, в свою очередь, в комментарии главного экономиста брокера «Т-Инвестиции» Софьи Донец.

Аналитики инвестиционной компании «Цифра брокер» считают, что темпы деловой активности стали более умеренными, несмотря на их рост. Банку России предстоит оценить эффект от индексации тарифов и налоговых изменений. По этой причине в ближайшее время снижение ключевой ставки не предвидится, прогнозируют эксперты.

«В базовом сценарии на февральском заседании Банк России, вероятнее всего, сделает паузу в снижении ключевой ставки: по оперативным данным, инфляция находится на высоком уровне, набор доступной статистики будет ограниченным, волатильность инфляционных данных остается экстремально высокой», — считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

По информации издания, заседание 13 февраля имеет стратегическое значение: помимо решения по ставке, ожидается уточнение макропрогноза и основных контуров денежно-кредитной политики на перспективу.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 14,88%.