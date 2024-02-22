Финансовый эксперт Василенко рассказала, как законно отсрочить кредитные платежи

С 1 января 2024 года россияне могут воспользоваться услугой кредитных каникул. Подобная мера впервые была массово предложена в период пандемии. Гражданин может отсрочить выплату кредита сроком до полугода. Исключением стали только кредиты под залог жилья. Для остальных видов (кредиты, займы, ломбарды) ограничений нет. Кредитору необходимо будет предоставить документы для оформления отсрочки.

«Это может быть справка 2-НДФЛ, справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход, книга учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя. Обязательно укажите в заявлении, что хотите взять каникулы по закону „О потребительском кредите (займе)“, поскольку есть и другие пути решения проблемы ― например, реструктуризация долга по собственным программам банков», — отметила заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Наталья Василенко.

Причиной оформления отсрочки может стать понижение дохода. Эксперт пояснила, что в таком случае кредитор не имеет право отказать клиенту. У него есть пять дней для изучения документов. Брать дополнительную комиссию в данном случае он также не имеет права.

Когда отсрочка одобрена, клиенту присылают обновленный график выплат. Можно продолжить вносить ежемесячный платеж той суммой, которой располагает человек в данный момент. Как только клиент переведет ранее оговоренную сумму, автоматически договор о кредитных каникулах аннулируется. Значит, человек изменил материальное положение и готов продолжить выплачивать долг.

«По долгам, которые не соответствуют условиям каникул, кредиторы могут предложить реструктуризацию, то есть изменение графика погашения. Вместо остановки платежей вам уменьшат размер взносов и увеличат срок кредита, для кого-то это может стать альтернативой кредитным каникулам. Главное, не упустить время и договориться с кредитором до того, как появятся просрочки платежей», — пояснила Наталья Василенко.

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