Bloomberg: Украина намерена сегодня договориться с МВФ о предоставлении $900 миллионов

Украинскому руководству практически удалось договориться с представителями МВФ о предоставлении стране нового транша, на этот раз размером в $900 миллионов из кредита в более $15 миллиардов. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg .

Сообщается, что Украина собирается достичь данного соглашения уже сегодня, 22 февраля. Журналисты отмечают, что в случае одобрения транша, он может стать «вторым по величине финансовым спасательным кругом» для Украины после грантов и кредитов от ЕС.

Ранее в Швеции заявили о невозможности пополнения собственных оружейных запасов после того, как все вооружение было предоставлено Украине.