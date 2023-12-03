Финансовый советник Родин поделился секретами планирования бюджета

Финансовый советник Алексей Родин рассказал, как правильно планировать бюджет, чтобы экономить, но не чувствовать себя обделенным, пишет издание «Утро.ру» .

При составлении личного финансового плана россияне допускают распространенные ошибки. Специалист назвал ТОП-5 из них.

1. Поставленная цель: мечта или давление маркетологов?

Важно понять, чего хочет человек. Реклама воздействует на наши желания. Может, не стоит копить деньги на квартиру в крутом районе крупного города, если хочется открыть свой виноградник.

2. Мечта и реальность: как откладывать деньги

Надо изначально ставить планы, которые можно реализовать. Не стоит обманывать себя, что вы резко откажитесь от прежней жизни. Например, перестанете ездить на такси и будете пользоваться только общественным планом. Не надо ставить цель купить авто через полгода, если вы не сможете откладывать хотя бы 15 тысяч рублей ежемесячно.

3. Закладывание в расходы инфляцию

Вы выбираете авто, которое сейчас стоит три миллиона рублей. Начинаете копить эти деньги, распределяя все по месяцам. Пока накопили, машину продают уже за семь миллионов. Надо сразу заложить инфляцию при составлении плана.

4. Форс-мажорные ситуации: как не забыть о них

Лучше сразу увеличить срок накопления денег, ведь жизнь непредсказуемая: можно заболеть, уволиться или понадобится срочно отремонтировать какую-либо дорогостоящую вещь в доме.

5. Оптимизация плана и анализ - быстрые способы экономии

Важно регулярно анализировать, на что были потрачены деньги, и от чего можно было отказаться.

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