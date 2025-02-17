Фитнес-тренер рассказал, как в спортзале нарастить мышцы

Фитнес-тренер Феоклистов рекомендует заниматься в зале в сопровождении опытного специалиста. Профессионал при составлении плана будет учитывать разные параметры, например, анализ состава тела, оценку суставов и максимального потребления кислорода (VO2 max). Эксперт назначит также диетическое питание.

По мнению специалиста Феоклистова, знакомство тренера и его потенциального подопечного должно начаться с беседы. Важно выяснить, какую цель преследует человек при желании нарастить мышцы. Иногда клиент одержим такой идеей из-за влияния соцсетей, что приводит к развитию дисморфофобии. Кроме того, любая цель не должна негативно сказываться на здоровом образе жизни.

«Я не хочу, чтобы мои мышцы были просто для показухи. Я хочу, чтобы они могли хорошо выглядеть и тренироваться в функциональном фитнесе, бегать полумарафон и делать тяжелые приседания со штангой на спине. Самое главное, я хочу, чтобы мои тренировки снижали риск хронических заболеваний и продлевали срок здоровой жизни как можно дольше», — рассказал Сергей Феоклистов.

Эксперт обратил внимание на индивидуальность тела каждого человека. На одно и то же упражнение люди реагируют по-разному. Нарастить мышцы возможно при комбинировании упражнений, например, аэробных занятий с силовыми тренировками.

Эксперт Феоклистов также рассказал, что внешний вид может быть обманчив. Так, бодибилдеры, несмотря на большие габариты, могут оказаться слабее пауэрлифтеров. У спортсменов разные задачи, поэтому новичку желать сразу четко определить цель занятий и желаемый результат.

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