Россиянам рассказали, как сесть на идеальный шпагат за месяц

Профессиональный тренер Алиса Новикова в беседе с RuNews24.ru рассказала, как можно сесть на шпагат за месяц.

По словам специалиста, сесть на шпагат можно за рекордно короткие сроки, однако в этом случае важно не травмировать себя и не перегружаться. Кроме того, использовать все возможности растяжки получится не так быстро, но это будет зависеть от предрасположенности, заложенной генетически, а также количества тренировок.

«Для достижения результата необходимо заниматься регулярно, не менее 5-6 раз в неделю. При этом надо понимать, что неправильное выполнение упражнений может привести к травмам. Желание достичь цели и готовность приложить усилия – важные факторы успеха», — убеждена собеседница издания.

Новикова подчеркнула, что важное в любой спортивной нагрузке не скорость, а здоровье. Если приложить достаточно усилий, а также иметь неплохие данные по гибкости, можно сесть на шпагат за месяц. Делать растяжку лучше с тренером, который подберет подходящий темп занятий и нагрузку, чтобы не допустить разрывов связок, мышц и суставов.

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