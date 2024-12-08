Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе «Субботние диалоги» общественного вещателя STVR напомнил о том, что решающую роль в победе во Второй мировой войне выполнил СССР, сообщил ТАСС.

Глава правительства отметил, что на территории Чехословакии находится много захоронений советских солдат, которые освобождали города от немецких захватчиков. Красная армия сыграла решающую роль при освобождении Чехословакии.

Словацкий премьер сообщил о намерении посетить Москву в День празднования 80-летия Победы. Он уверен, что подобные мероприятия позволяют почтить память воинов-освободителей, проявить уважение к ветеранам. По мнению политика, нет сомнений, что свобода в Словакию пришла именно с востока. Роль СССР в ходе Второй мировой войны была решающей, считает Фицо.

«Без бывшего Советского Союза никогда бы не был побежден Гитлер», — сказал Фицо.

Премьер обратил внимание на то, что Словакия выбрала в качестве ведения внешней политики суверенную позицию. Спикер предполагает, что после завершения конфликта на Украине западные компании возобновят сотрудничество с Россией.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии уже сообщал о своем желании посетить парад, который традиционно проводят в Москве в честь Дня победы. Он высказал мнение, что многие лидеры стран делают вид, будто СССР не имеет отношения к победе. Однако игнорирование правды недопустимо, уверен политик.

Ранее сообщалось, что в Киеве недовольны решением Фицо лично присутствовать на праздновании юбилея Победы в Москве.